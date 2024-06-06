6 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная летней кампании по трудоустройству подростков в Свердловской области. О статистике занятых подростков в Свердловской области, популярных направлениях работы для несовершеннолетних граждан летом 2024 года, средней сумме заработка и профилактике возможных нарушений со стороны работодателей расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина и директор Областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Олег Белошейкин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проблемам сохранения и развития русского языка в современном мире. О влиянии технологий искусственного интеллекта на развитие русского языка, формировании интереса у школьников к изучению русского языка и литературы, инструментах интеграции мигрантов в российскую культуру, а также о проектах и акциях к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина расскажут директор департамента «Филологический факультет» УрФУ доктор, филологических наук Анна Плотникова, председатель Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов, пресс-секретарь Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ирина Хандогина и учитель русского языка и литературы СОШ № 142 Екатеринбурга Ольга Данилова.