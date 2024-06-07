5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

5 июня, среда

В 11:00 в парке «Таганская Слобода» (ул. Бебеля, 111), состоится выездное расширенное заседание Совета общественной палаты Екатеринбурга. В повестке вопрос «О возможности использования федеральных лесов в пределах Екатеринбургской агломерации. О формировании программы развития прогулочных зон».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в отношении детей и подростков. О наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, втягивании подростков в преступные схемы с помощью фейковых аккаунтов в видеоиграх и соцсетях, а также о правилах безопасного поведения в интернете и рекомендациях для родителей расскажут начальник отдела финансовой грамотности Уральского ГУ Банка России Наталья Ковалева, директор школы профессионального и академического образования Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Дмитрий Денисов, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Яна Дикусар, начальник отдела по противодействию преступлениям против личности и общественной нравственности Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Свердловской области Надежда Фоминых и начальник отдела превентивных технологий Екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Светлана Пришедько.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная разработкам Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Об основных направлениях работы Уральского НОЦ, исследованиях и разработках в сфере реконструктивной хирургии, металлургии и цифровых технологий, а также о финансовой поддержке научных проектов расскажут помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров, региональный координатор УМНОЦ по Челябинской области Александр Голлай, проректор по научной работе КГУ Артем Шаров, заместитель директора Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Кирилл Игнатков и доцент Уральского энергетического института УрФУ Федор Тарасов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам сезона активности клещей в Свердловской области. Об уровне заболеваемости клещевыми инфекциями детей и взрослых в регионе, последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, а также о противопоказаниях и правилах вакцинации расскажут заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н. Марина Топоркова.

В 14:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) игроки баскетбольного клуба «Уралмаш» проведут игровой мастер-класс для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Нижнего Тагила. В мероприятии планируется участие министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова.

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