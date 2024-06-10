10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

10 июня, понедельник

В 10:00 состоится пресс-тур, посвященный летним образовательным сменам, которые проводятся на базе технопарков и IT-кубов. В центре «IT-куб. Солнечный» (ул. Чемпионов, 11) школьники примут участие в мастер-классе, где обучатся алгоритмическому мышлению, программированию и благодаря программе «Лего-мир: Невероятные приключения» с конструктором LEGO Education Essential побывают в роли настоящих инженеров и конструкторов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральской оперативной таможни в первом полугодии 2024 года. Об изменениях в сфере таможенного законодательства, количестве уголовных дел, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, ответственности за контрабанду, а также о том, как не нарушить закон, привозя сувениры из-за рубежа, расскажут начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев и начальник отдела организации дознания Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XI Международного джазового фестиваля EverJazz в Свердловской области. О программе и особенностях фестиваля, новом этно-джазовом направлении, участниках и хедлайнерах этого года, а также о развитии джазового искусства расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, генеральный директор джаз-клуба и фестиваля EverJazz Ирина Щетникова и проектные менеджеры джаз-клуба и фестиваля Анастасия Пушина и Всеволод Маукин.

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