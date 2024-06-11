11 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

11 июня, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня России в Екатеринбурге и Свердловской области. О ключевых праздничных мероприятиях в Екатеринбурге и Свердловской области, приглашенных артистах и площадках проведения, а также о необычных экскурсиях и конкурсах расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина, заслуженный работник культуры России Марина Боровкова и генеральный директор Свердловского государственного областного Дворца народного творчества Михаил Турыгин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу купального сезона в Свердловской области. О статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области в этом году, требованиях безопасности к пляжам, предварительных результатах проб и соответствии качества воды санитарным правилам и нормам, а также о прогнозе погоды на ближайшие недели расскажут заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер и главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 12:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится автобус для участников пресс-тура – глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит загородный детский лагерь «Уральские самоцветы» (п. Верхняя Сысерть). Директор и сотрудники лагеря расскажут о работах, которые были проведены в детском учреждении при подготовке к летнему сезону, развлекательной и воспитательной программах.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению благотворительного праздника Белого цветка в Екатеринбурге. Об истории и традициях императорского праздника, особенностях проведения благотворительного фестиваля и конкурсе «Белый цветок-бэби» расскажут уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, руководитель отдела по социальному служению Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко и исполнительный директор Православной службы милосердия Анастасия Камшилова. Мероприятие состоится в Екатеринбурге 16 июня.

В 13:20 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В повестке вопрос «О ходе рекультивации нарушенных земель на территории полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский» за период 2021-2024 гг.».

В 14:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход со стороны Почтового переулка) состоится торжественная церемония вручения государственных наград РФ, наград президента РФ и наград Свердловской области выдающимся уральцам.

В 17:30 у Дома офицеров ветераны политуправления Уральского военного округа высадят кусты сирени. В акции примут участие сотрудники администрации Кировского района и члены районного совета старшеклассников.

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