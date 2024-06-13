13 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

13 июня, четверг

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, посвященный ремонту дорог. Вместе с заместителем главы города Алексеем Бубновым участники пресс-тура посетят ремонтируемые участки дорог в Орджоникидзевском, Железнодорожном и Ленинском районах города. Объезд посвящен контролю хода, сроков и качества работ.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту приемной кампании в уральских вузах в 2024 году. О сроках и порядке проведения абитуриентской кампании, правилах подачи документов, приоритетных программах, а также о востребованности высшего образования расскажут заместитель начальника отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Лилия Киргинцева, заместитель директора по образовательной деятельности УрФУ Елена Авраменко, помощник первого проректора по учебной работе и цифровой трансформации, ответственный секретарь приемной комиссии УрГЮУ Евгения Устюжанина, начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова и начальник отдела по работе с абитуриентами Уральского института управления РАНХиГС Наталья Елохина. Прием документов в уральские вузы в этом году начнется 20 июня.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам оздоровления и реабилитации уральцев. О востребованности медицинской реабилитации среди уральцев, показаниях для получения путевки в санаторий, методах и важности оздоровления населения расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Малявина, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации взрослого населения министерства здравоохранения Свердловской области Елена Пинчук и главный врач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка» Ирена Базите.

В 13:00 компания «Т Плюс» проведет пресс-тур на реконструкцию тепломагистрали М 31 по ул. Мичурина (перекресток ул. Мичурина и Большакова) в Екатеринбурге.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 15:00 в театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В программе – вручение наград лауреатам премии «Медицинской Олимп».

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