14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

14 июня, пятница

В 10:00 компания «Т Плюс» проведет пресс-тур на диагностику с помощью робота-дефектоскопа тепломагистрали по ул. Уральской (ул. Милицейская, 46).

В 11:00 в рамках Всемирного дня донора станция переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге проведет праздник на стадионе «Локомотив» (ул. Расточная, 18). В программе: зарядка с чемпионом, профессиональным спортсменом, боксером Магомедом Курбановым; донорский квест (порядка 100 человек: студенты, доноры и все желающие); мастер-классы по скандинавской ходьбе, мыльное представление, флешмоб, организация детской площадки. С 09:00 до 11:00 на станции переливания крови ФМБА (ул. Соликамская, 6) также пройдет праздник, в ходе которого можно пообщаться с донорами.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». О проведении и целях фестиваля, театральных работах, количестве поданных заявок и географии участников, составе жюри и отборе победителей расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор и художественный руководитель «Коляда-театра», президент фестиваля Николай Коляда и ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк.

В 14:00 во Дворце молодежи (просп. Ленина, 1) состоится торжественная церемония открытия Слета волонтеров Свердловской области с участием более 500 добровольцев из различных муниципалитетов. Активисты регионального волонтерского движения будут награждены почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области. Всего будет вручено 9 наград.

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