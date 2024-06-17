17 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

17 июня, понедельник

В 11:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал 6А) начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 9 жителей Свердловской области, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство в букмекерской конторе Сысерти. Судья Андрей Минеев.

В 12:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал 7А) будет оглашен приговор Егору Стародубцеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью четырех человек (он поджег дом, где находились люди) и других преступлениях. Судья Александр Ладин.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube