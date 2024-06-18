18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

18 июня, вторник

В 09:00 в Екатеринбурге от здания администрации города (проспект Ленина, 24 а) отправится пресс-тур по дворам, где проводится реконструкция в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Комментарий о задачах программы, объемах проводимых в этом году работ, ходе реконструкции дворов по маршруту пресс-тура и перспективах реализации проекта даст заместитель главы города Владимир Гейко.

В 10:00 в Екатеринбурге в здании Заксобрания пройдет пленарное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Перед депутатами выступит губернатор Евгений Куйвашев с докладом о работе областного правительства в 2023 году.

В 11:00 в Екатеринбурге у здания «Коляда-театра» (проспект Ленина, 97) пройдет открытие фестиваля «Коляда-плейс».

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