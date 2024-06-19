российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 июня 2024, 05:40 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19 июня, среда

  • В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме (к. 527) пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.
  • В 12:30 в Екатеринбурге в гордме (к.422) пройдет заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры,спорта и молодежной политике(проект повестки прилагается).
  • В 14:30 в Екатеринбурге в гордуме (к.422) заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,