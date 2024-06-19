19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19 июня, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме (к. 527) пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:30 в Екатеринбурге в гордме (к.422) пройдет заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры,спорта и молодежной политике(проект повестки прилагается).

В 14:30 в Екатеринбурге в гордуме (к.422) заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

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