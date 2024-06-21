21 июня в СВердловской области ожидаются следующие события

21 июня, пятница

В 08:20 в Екатеринбурге на площадке Екатеринбургского филиала ФАУ «РосКапСтрой» (ул. Чкалова, 3) и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов даст старт конкурсу профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший монтажник санитарно-технических систем и оборудования». В 9:00 конкурсанты приступят к выполнению практического задания. Им предстоит установить напольный унитаз, раковину с сифоном на постаменте, смеситель с гибкими подводками и гигиенический душ.

В 11:00 в Екатеринбурге во Дворце молодежи (просп. Ленина 1) состоится открытие выставки-ярмарки продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. На выставке будет представлена продукция метало- и деревообработки, мебель, швейные изделия, товары народного потребления, сувенирная продукция, продукты питания, в том числе сельскохозяйственная продукция животноводства и растениеводства, а также изделия для поставок, обеспечивающие внутрисистемные, государственные и муниципальные нужды. Общая площадь экспозиции составит 1500 м2.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Дню кинолога. Об особенностях работы кинологических служб Свердловской области, количестве преступлений, раскрытых с помощью служебных собак уральских таможен, а также об обучении, практике и трудоустройстве будущих кинологов расскажут главный инспектор службы организации кинологической деятельности Уральской оперативной таможни Павел Тушков, кинолог военно-охотничьего общества Наталья Иванина и преподаватель кафедры зооинженерии Уральского государственного аграрного университета, кинолог Нина Фомичева.

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