24 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

24 июня, понедельник

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по городским школьным летним лагерям. В программе – посещение двух школ, где журналистам покажут, как организована работа лагерей и чем занимаются там ребята. Заведующая сектором оздоровительной кампании департамента образования администрации города Татьяна Мазенина расскажет, как проходит оздоровительная кампания в городских и загородных лагерях, какие задачи стоят перед городскими властями по организации летнего отдыха детей в этом году.

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке уральских спортсменов к ралли-марафону «Шелковый путь» в 2024 году. О подготовке к соревнованиям, особенностях и этапах заезда, гоночном автомобиле для участия в гранд-туре, ожиданиях от марафона расскажут пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и пилот команды, мастер спорта России Алексей Шмотьев.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с навязчивой рекламой в Свердловской области. О статистике распространения спама и его видах, количестве обращений и работе с жалобами граждан, методах борьбы с навязчивой рекламой, а также об особенностях контроля законодательства и профилактической работе расскажут заместитель руководителя Свердловского УФАС России Сергей Волков и заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Олег Русин.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению марафона классической музыки «Безумные дни» в Свердловской области. О необычных площадках, хедлайнерах и программе фестиваля, географии участников, а также о перспективах реализации проекта в регионе расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам посевной кампании в Свердловской области. Об итогах посевной кампании в регионе, влиянии погодных условий на ее реализацию, объемах финансирования, мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей расскажут министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова и директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, член-корреспондент РАН Никита Зезин.

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