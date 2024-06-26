26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26 июня, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям на рынке недвижимости и жилищного кредитования в Свердловской области. Эксперты рынка недвижимости о завершении действия программы льготной ипотеки: как ситуация отразится на динамике кредитования? Изменятся ли цены на жилье? Как застройщики планируют поддерживать потребительский спрос? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза; Юрий Старков, коммерческий директор – директор проектов гражданского строительства «Синара-Девелопмент»; Евгения Хохлова, коммерческий директор «УГМК-Застройщик». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 3 этаж, зал № 4А) начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Судья Андрей Минеев. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

В 11:00 на площадке Уралплемцентра (Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км) состоится торжественное открытие областного конкурса зоотехников-селекционеров. В мероприятии примет участие министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Практическая часть конкурса начнется в 15:00.

В 11:30 Екатеринбургский зоопарк отметит День павлина.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. О текущей наркологической ситуации в Свердловской области, губительном воздействии современных видов наркотиков на здоровье человека, наиболее громких случаях задержания лиц, распространяющих запрещенные вещества, а также о методах борьбы с наркоманией расскажут главный внештатный специалист психиатр-нарколог УрФО, главный врач областной наркологической больницы, к.м.н. Антон Поддубный, главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, член общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Олег Забродин, врио заместителя начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Анастасия Сафронова и начальник отдела организации дознания Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная новым маршрутам и программам летнего туристического сезона в Свердловской области. О туристических программах для гостей «Иннопрома», старте обновленного «Императорского маршрута», а также о новых мероприятиях в сфере туризма в регионе расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова, начальник управления по физической культуре и спорту Каменска-Уральского Павел Гиматов и координатор туристических проектов администрации Красноуфимска Марина Терехина.

В 14:00 в театре «Урал Опера Балет» состоится встреча с лауреатами «Золотой маски» (журналистов будут встречать у главного входа с 13:45). В мероприятии примут участие директор Андрей Шишкин, худрук Максим Петров, солист балета Александр Меркушев («Золотая маска» за лучшую мужскую роль) и Елена Трубецкова (лучшая работа художника по костюмам).

В 15:00 состоится пресс-открытие фестиваля «Безумные дни» на берегах Исети (встреча на Плотинке со стороны Дома Севастьянова, у подземного перехода). Участвуют: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский и первый заместитель директора по творческой деятельности Рустем Хасанов. В программе: выступление хедлайнера фестиваля –пианиста Бориса Березовского и ансамблей «Фыняф» и «Брэндибэк». В финале катера с флагами фестиваля и музыкантами на борту отправятся в плавание по акватории пруда.

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