27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

27 июня, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам социологических исследований среди молодежи о семейных ценностях. О представлениях современной молодежи о ценностях семьи, результатах проведенного соцопроса, мерах поддержки семей с детьми, а также о мероприятиях ко Дню молодежи в Екатеринбурге расскажут начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей министерства социальной политики Свердловской области Наталья Белова; начальник управления молодежной политики администрации Екатеринбурга Артем Николаев, заместитель директора по исследованиям и инновациям Института экономики и управления УрФУ, д.э.н., профессор Анна Багирова, руководитель программы магистратуры «Демографическая политика региона и социальная аналитика» УрФУ, к.с.н. Светлана Черешова и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 13:00 во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) состоится торжественная церемония вручения дипломов первому выпуску студентов стоматологического факультета, завершивших обучение по совместной образовательной программе Уральского государственного медицинского университета Минздрава России и Наманганского государственного университета. 17 выпускников получат два диплома – Российской Федерации и Республики Узбекистан. Участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и ректор Уральского государственного медицинского университета, академик РАН Ольга Ковтун.

В 16:00 в областной детской клинической больнице (ул. С. Дерябиной, 32) накануне открытия фестиваля Ural Music Night выступит кавер-группа студентов из Южно-Африканской Республики «Proposal». Коллектив, работающий в стиле инди-рок, исполнит популярные композиции на английском языке и африкаанс, расскажет сказки на русском языке для самых маленьких пациентов.

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