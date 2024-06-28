28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

28 июня, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге стартует межрегиональный форум «Бизнес от сердца. В ритме будущего. Сезон II», приуроченный к празднованию Международного дня социального бизнеса. Мероприятие пройдет в «Точке кипения» в Ельцин-центра (ул. Бориса Ельцина, 3, 5 этаж). Ожидается, что во встрече примет участие замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.

В 10:00 начнется пресс-тур на предприятие по переработке молока «Молочная Благодать» (г. Кушва, ул. 40 лет Октября, 2). Работу предприятия оценит заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Светлана Терехова. Программа пресс-тура: 7:00 – трансфер от резиденции губернатора (ул. Горького 21/23); 10:00 – экскурсия по производству; 11:00 – пресс-подход; 11:15 – дегустация продукции; 12:30 – трансфер в Екатеринбург.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится региональная сессия онлайн-марафона в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». О востребованных профессиях на заводах Свердловской области, проблеме удержания кадров на предприятиях, программах переквалификации сотрудников и профориентационной работе со школьниками расскажут директор департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов, директор департамента по труду и занятости населения области Свердловской области Дмитрий Антонов, генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» Александр Засыпкин, директор по персоналу «Группа «СВЭЛ» Оксана Кишко и заместитель директора по персоналу Уралвагонзавода Ирина Артамонова. Мероприятия федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства примут свыше тысячи площадок по всей стране. В этот день при поддержке информационного агентства России ТАСС состоится шестичасовой онлайн-марафон – более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда.

В 15:00 в культурно-выставочном комплексе «Синара-центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится пресс-конференция, посвященная старту музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки». Об особенностях фестиваля этого года, программе выступлений, площадках и хедлайнерах, а также о мерах безопасности расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель и главный дирижер Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки Altro Coro Александр Рыжинский, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, певица, победитель фестиваля New/Open Showcase, победительница четвертого сезона проекта «VK Музыка Трамплин» Васса Железнова, директор регионального центра корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа Татьяна Казакова, региональный управляющий «Альфа-Банка» в Свердловской области Елена Разумовская и представитель сервиса для покупки и продажи машин «Авто.ру» Олег Витебский. На площадке будет организована выдача бейджей на фестиваль для представителей СМИ. Трансляция будет доступна в группе песс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

С 17:00 до 22:00 в фан-зоне Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (улица Мичурина, 230) начнется общегородской праздник для 11-классников «ВыпускникON». В программе: 17:00 – открытие ворот фан-зоны; 19:00 – урок «Post Scriptum»; 19:45 – концертная программа, DJ-сет.

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