1 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 июля, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере камерного мюзикла «24 часа из жизни женщины» в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии. О замыслах мюзикла по мотивам новеллы Стефана Цвейга, работе над постановкой и ее адаптации для уральского зрителя, необычном музыкальном оформлении спектакля расскажут главный режиссер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, режиссер-постановщик мюзикла Чусова и заслуженная артистка России, солистка театра, исполнительница главной роли Светлана Кочанова. Премьерный показ пройдет в Свердловской музкомедии 3 июля.

В 10:20 в торговом центре «Уют-Холл» (Екатеринбург, ул. Толмачева, 22, 1 этаж) состоится открытие Самаркандского торгового дома (Узбекистан) компании «SAG ковры». Планируется, что в мероприятии примут участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов. После церемонии открытия на площадке магазина почетные гости расскажут о сотрудничестве Свердловской и Самаркандской областей.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению юбилейного Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества в Челябинской области. О юбилейной программе фестиваля, количестве гостей и участников, необычных площадках, нововведениях этого года, мерах безопасности, а также о развитии народного творчества на Урале расскажут министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова, солистка фолк-проекта Runa Project Ирина Брыкова и художественный руководитель и музыкант группы «Отава Ё» Алексей Белкин. XXX Бажовский фестиваль пройдет с 5 по 7 июля 2024 года в селе Демарино Пластовского района Челябинской области.

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