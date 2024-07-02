2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 июля, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге пройдет заседание заксобрания области. Депутаты утвердят свою треть состава Общественной палаты.

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС-Урал состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской неделе правовой помощи по защите интересов семьи в Свердловской области. Об оказании бесплатной юридической помощи жителям региона, в том числе участникам СВО и членам их семей, а также о мероприятиях Всероссийской недели и благотворительном автопробеге «Правомобиль» расскажут заместитель начальника Главного управления Минюста России по Свердловской области Наталия Тонкушина, президент Нотариальной палаты Свердловской области, председатель исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Ирина Перевалова, заместитель руководителя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Виктория Самарина и главный специалист Государственного юридического бюро по Свердловской области Андрей Чугай.

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