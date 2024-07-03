3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 июля, среда

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства Интерфакс пройдет пресс-конференция, посвященная реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Свердловской области. В пресс-конференции примет участие генеральный директор Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

В 17:00 в Екатеринбурге на площади перед главным учебным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19) пройдет масштабная торжественная церемония вручения дипломов. Более 6 000 выпускников очной формы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры получат одновременно дипломы из рук директоров институтов и деканов факультетов. Сотне лучших выпускников этого года документ об образовании и медаль вручит лично ректор УрФУ Виктор Кокшаров.В конце церемонии (ориентировочно в 17:55) все выпускники подкинут в воздух академические шапки под команду ректора «Всем дипломы».

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