4 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 июля, четверг

В 09:15 начнётся пресс-тур Управления автомобильных дорог Свердловской области на финальный этап работ по ремонту участка Полевского тракта с 31-го по 34-й километр. Для аккредитованных представителей СМИ предоставляется трансфер. Встреча – у входной группы в учреждение (Луначарского, 203).

В 11:00 в Екатеринбурге в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению III Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Об особенностях премии этого года, критериях определения победителей, спецпризах и вкладе молодых промышленников в развитие страны расскажут директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Олег Ступин, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, председатель правления Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» Антон Ковалев, руководитель премии Ольга Алейникова и победитель премии прошлого года Полина Шарова.

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