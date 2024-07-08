8 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

8 июля, понедельник

В 09:00 в Екатеринбурге в ЭКСПО-центре начнет работы выставка «Иннопром». Подробная программа – на сайте выставки.

В 14:00 В кампусе УрФУ «Новокольцовский» в рамках деловой программы «Иннопрома» состоится пресс-конференция ТАСС (г. Екатеринбург), посвященная обсуждению кадровых вопросов в сфере цифровой экономики. О наиболее популярных и востребованных профессиях в условиях цифровой экономики, подготовке квалифицированных специалистов для IT-отрасли, возможностях и сферах использования технологий искусственного интеллекта расскажут генеральный директор группы компаний СКБ Контур Михаил Сродных, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций (АНО НАРК) Артем Шадрин, генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» Андрей Мисюра, директор института экономики и управления УрФУ Дмитрий Толмачев, заместитель генерального директора по управлению персоналом ТМК, директор корпоративного университета TMK2U Елена Позолотина и директор IT-дирекции Альфа-Банка в Свердловской области Андрей Титов.

В 19:00 в Екатеринбурге в Ельцин центре пройдет Официальный прием для VIP-участников Международной промышленной выставки «Иннопром» от имени губернатора Свердловской области.

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