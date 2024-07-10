10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 июля, среда

В 09:30 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35, колонный зал) состоится пресс-подход с участием заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова и вице-президента АО «Российский экспортный центр» Романа Генкеля. В 10:00 начнется окружное совещание по вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах УрФО. На совещании будут подведены промежуточные итоги реализации национального проекта, а также обозначены стратегические направления развития экспорта в субъектах УрФО в перспективе до 2030 года.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» продолжит работу международная выставка «Иннопром».

В 15:30 на выставке «Иннопром» (МВЦ «Екатеринбург-Экспо», павильон № 3) в комнате переговоров на стенде Екатеринбурга и Свердловской области состоится встреча со СМИ директора департамента товарного рынка и услуг администрации города Максима Чаплыгина. Темы для обсуждения: «Товарный рынок и сфера услуг Екатеринбурга. Тенденции развития»

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