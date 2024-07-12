российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 июля 2024, 06:25 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 июля, пятница

  • В 10:30 в Свердловском областном суде начнется заседание по делу Эдуарда Голикова, который обвиняется в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского.
  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в первом полугодии 2024 года. Об основной статистике в сфере защиты прав екатеринбуржцев, товарах и услугах, получивших наибольшее количество претензий, работе по информированию и профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,