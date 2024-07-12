12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 июля, пятница

В 10:30 в Свердловском областном суде начнется заседание по делу Эдуарда Голикова, который обвиняется в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в первом полугодии 2024 года. Об основной статистике в сфере защиты прав екатеринбуржцев, товарах и услугах, получивших наибольшее количество претензий, работе по информированию и профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

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