12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 июля, пятница
- В 10:30 в Свердловском областном суде начнется заседание по делу Эдуарда Голикова, который обвиняется в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского.
- В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в первом полугодии 2024 года. Об основной статистике в сфере защиты прав екатеринбуржцев, товарах и услугах, получивших наибольшее количество претензий, работе по информированию и профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»