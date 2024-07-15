15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 июля, понедельник

В 09:00 на Ганиной Яме начнется божественная литургия, открывающая Царские дни на Урале. Проведет богослужение митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений. С 11:00 до 11:30 состоится обход Ганиной Ямы, пройдет проверка готовности монастыря принять паломников.

В 11:00 на площадке креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера 16, 2 этаж, лекторий) пресс-центр «Интерфакс» проведет пресс-конференцию, посвященную открытию XV международного фестиваля уличного искусства Stenograffia. Юбилейный международный фестиваль Stenograffia открывается в Екатеринбурге: какова карта арт-объектов этого года? Как будет создан современный кириллический алфавит? Какое развитие получат городские творческие сообщества в рамках проекта «Город-кластер»? На эти и другие вопросы ответят: Юлия Прыткова, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Андрей Кавказский, официальный представитель министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ОАЭ; Марина Фадеева, заместитель главы Екатеринбурга, руководитель аппарата администрации города; Анна Клец, руководитель фестиваля Stenograffia, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций; Мохаммед Ахмед Альмансури (Mohamed Ahmed Almansoori), уличный художник (Хор-Факкан, ОАЭ); Нут (Nut), уличный художник (Гуанчжоу, Китай). Онлайн трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению предварительных бизнес-итогов Международной промышленной выставки «Иннопром» в 2024 году. О работе стенда Свердловской области, количестве подписанных соглашений, участии уральских бизнес-объединений в деловой программе, а также о формировании связей с новыми партнерами расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и председатель координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в УрФО, член президиума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Владимир Черкашин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках пресс-конференции перед презентацией книги «Реквием по Европе» в Екатеринбурге расскажет о своем видении выхода из политической турбулентности в ряде регионов мира, выскажет свое отношение к духовно-нравственным ценностям, транслируемым в России, поделится актуальной информацией о работе аналитического Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, а также раскроет содержание новой книги. Презентация книги экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль «Реквием по Европе» состоится В Екатеринбурге 15 июля в рамках «Царских дней».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску цифровой платформы экосистемы «Космос» для бизнеса. О возможностях и уникальности цифровой платформы для предпринимателей, строительстве первой очереди технопарка экосистемы «Космос», участии компаний-резидентов расскажут генеральный директор «Корпорации развития Среднего Урала» Андрей Мисюра, коммерческий директор управляющей компании экосистемы «Космос» Антон Капустин, директор производственного объединения «Инсистенс» Марат Манаев и коммерческий директор группы компаний «Интеграция» Андрей Миронов. Экосистема представляет собой технопарк и индустриальный парк, которые строятся в Новокольцовском микрорайоне, а также цифровую платформу. Инициатором создания экосистемы «Космос» выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Проект предполагается реализовать к 2026 году.

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