16 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 июля, вторник

В 11:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) федеральные эксперты представят программу долгосрочных сбережений. Участие в мероприятии также примут представители региональных и муниципальных органов власти, студенты вузов. Об условиях и преимуществах программы свердловчанам и жителям Уральского федерального округа расскажут директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев и вице-президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» Алексей Денисов. В 12:20 состоится пресс-подход федеральных экспертов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная мерам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в летний период. Об оказании первой помощи при обмороках и тепловых ударах, рисках сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов и их лечении расскажут главный внештатный невролог УрФО, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1 Андрей Алашеев, сердечно-сосудистый хирург ГКБ № 33 Артем Потапов и и.о. заведующей кардиологическим отделением больницы ГКБ № 33 Екатерина Лещенко.

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