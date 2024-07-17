17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 июля, среда

В 10:45 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится торжественное собрание в честь Дня российской почты. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков. Они наградят лучших сотрудников «Почты России». Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин вручит награды самым активным сотрудникам почты, развивающим периодическую печатную прессу в регионе. Торжественное мероприятие начнется с открытия фотовыставки «30 лет Дню российской почты».

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