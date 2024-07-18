18 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 июля, четверг

В 08:00 в Алапаевске в рамках празднования Царских дней начнется освящение храма Александра Невского, построенного по образцу XIX века. Освящение проведут митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Мефодий.

В 11:00 начнется пресс-тур на реконструкцию тепломагистрали М-1 между Среднеуральском и Верхней Пышмой (встреча представителей СМИ по адресу: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 62Б). На вопросы ответят: Игорь Карловский, заместитель начальника района тепловых сетей № 5 Екатеринбургской теплосетевой компании и представитель подрядной организации.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная цифровой трансформации почтовой отрасли и работе «Почты России» в Свердловской области. О промежуточных итогах работы управления, модернизации почтовой сети, логистике в труднодоступных районах региона, внедрении цифровых почтовых сервисов и их популярности у свердловчан, а также о необычных посылках расскажут директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области АО «Почта России» Наталья Алемасова и ее заместитель Виктор Валов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию шахматного спорта в Свердловской области. Участники пресс-конференции: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт; исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян; международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции Сергей Осинцев; председатель совета ветеранов Федерации шахмат Свердловской области Сергей Крушинский. Спикеры расскажут о мерах поддержки шахматного спорта в регионе, предстоящих и прошедших соревнованиях, а также о ходе реконструкции здания Центра шахмат в Екатеринбурге. Международный день шахмат отмечается 20 июля.

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