23 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

23 июля, вторник

В 10:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная текущей обстановке с природными пожарами на Урале и методам борьбы с ними. Об актуальной статистике лесных пожаров на Урале, профилактических мероприятиях, а также о мерах безопасности и правилах поведения на природе расскажут начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Константин Семериков и начальник отдела метеорологического прогнозирования Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Мишарина.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная выступлению уральских спортсменов на ралли-марафоне «Шелковый путь» в 2024 году. Об участии в соревнованиях, сложностях и поломках, возникших в ходе гонки, особенностях спецучастков и гоночном автомобиле, общих впечатлениях от мероприятия и уровне подготовки спортсменов расскажут пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и пилот команды, мастер спорта России Алексей Шмотьев.

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