24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 июля, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в БЦ Высоцкий (кофейня DUO – центральный вход, 1 этаж) пройдет пресс-завтрак, посвященный основным событиям Национальной недели HR и рекламы. С 16 по 20 сентября 2024 года в Екатеринбурге пройдет серия деловых мероприятий, где в фокусе внимания будут коммуникационные тенденции в бизнесе.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению семейного фестиваля «Летофест» и соревнованиям по конкуру. О всероссийских соревнованиях и Кубке губернатора Свердловской области по конкуру, программе «Летофеста», а также о турнире по шахматам и чемпионате по спортивному метанию ножа расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, президент Региональной общественной организации «Свердловская областная федерация конного спорта» Олег Гусев, директор Федерации шахмат Екатеринбурга Елена Першина, руководитель Екатеринбургского отделения федерации спортивного метания ножа Вадим Занин и председатель регионального отделения исторического средневекового боя России по Свердловской области Сергей Платонов.

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