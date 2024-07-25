25 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 июля, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю «Лето на заводе» в Сысерти. О запуске фестиваля «Лето на заводе» и особенностях его проведения в этом году, влиянии проекта на развитие Сысерти, процессе возрождения старинного завода, финансовой поддержке проекта расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, сооснователь кластера «На заводе» Илья Орлов-Бунин, программный директор фестиваля Ангелина Лунева и продюсер событийной программы фестиваля Артем Белоусов. Пятый фестиваль «Лето на заводе» пройдет с 3 августа по 1 сентября.

В 12:30 на федеральной трассе М5 (139 километр трассы Екатеринбург – Челябинск, на подъезде к Екатеринбургу) специалисты Центра медицины катастроф Свердловской области, МЧС России, «Уралуправтодора» и других профильных ведомств Свердловской и Челябинской областей проведут совместные учения. По легенде на границе двух регионов случилось крупное ДТП с участием грузового прицепа, пассажирского автобуса и легкового автомобиля, перевозящего легковоспламеняющийся груз. В результате ЧС – 30 пострадавших, движение по трассе заблокировано. В режиме реального времени специалисты отработают совместные действия при ДТП. В учениях будет задействована специальная техника, организовано тушение возгорания, эвакуация пострадавших вертолетом. В 14:10 запланирован пресс-подход организаторов и участников учений.

В 16:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) откроется выставка фоторабот военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО.

В 16:50 с железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» отправится первый рейс электропоезда «Финист» по новому маршруту Екатеринбург – Нижняя Тура. Ожидается, что в торжественном мероприятии примут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачёв, а также руководители Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании.

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