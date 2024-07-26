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Пятница, 26 июля 2024, 05:11 мск

Новости Екатеринбург

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26 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

26 июля, пятница

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту съемок фильма «Легенды наших предков» в Екатеринбурге. Об идее и сюжетной линии фильма, особенностях съемочного процесса, актерском составе, датах проката кинокартины, а также о важности сохранения малоизвестных легенд расскажут режиссер фильма Иван Соснин, продюсер фильма Яна Шмайлова, соавтор сценария Лена Ханова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Наталья Павленкова и актриса Александра Бабаскина.

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