29 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

29 июля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению юбилейного международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове. О культурной значимости фестиваля, новой программе «Орган в джазе», количестве гостей и хедлайнерах, выставке скульптур из песка, а также о мероприятиях, приуроченных к Году семьи, расскажут председатель Законодательного собрания Свердловской области, президент фестиваля UralTerraJazz Людмила Бабушкина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель думы Камышловского городского округа Татьяна Чикунова и директор джаз-клуба EverJazz, программный директор фестиваля UralTerraJazz Ирина Щетникова. X ежегодный международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет 3 августа в Камышлове.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». О конкурсной и деловой программах кинофестиваля, номинациях, географии участников, актерской и сценарной лабораториях, а также о фильме-открытии «Сломя голову» расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, президент Международного кинофестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев, программный директор кинофестиваля, куратор конкурса игрового кино Егор Москвитин, программный директор кинофестиваля Мария Готлиб и исполнительный продюсер кинофестиваля Евгения Башкирова. Кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 2 по 7 августа.

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