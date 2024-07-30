30 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

30 июля, вторник

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур «Доступный Екатеринбург», посвященный обеспечению доступности социальных объектов города людям с ограниченными возможностями. В программе – посещение общеобразовательной школы, центра культуры, спортивного объекта, а также здания администрации Октябрьского района. Специалисты продемонстрируют, насколько эти объекты доступны для людей с ОВЗ, и расскажут о городских программах, которые позволяют инвалидам пользоваться городской инфраструктурой и получать весь спектр муниципальных услуг. В пресс-туре примут участие заместитель директора департамента социальной и молодежной политики Ирина Дмитриева и эксперт по доступной городской среде Ольга Небесная.

В 10:00 министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков примет участие в пресс-туре на производство компании Echidna (ул. Начдива Онуфриева, 47, офис 318). Компания организовала выпуск импортозамещающей продукции – медалей и сувениров для спортивных мероприятий и планирует с господдержкой расширять производство. На площадке будет продемонстрирована работа над созданием первого чемпионского пояса в истории эндуро для фестиваля экстрима «Ураласбест на Угле», который пройдет в Асбесте.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится последнее заседание весенней сессии. Депутаты рассмотрят поправки в областной бюджет и дадут заключение на федеральный законопроект о штрафах для самокатчиков.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с детским травматизмом в летний период. Эксперты оценили ситуацию с травмированием детей в летний период: сколько фиксируется происшествий в Свердловской области? По чьей вине происходят ЧП на дорогах и водоемах? О каких мерах безопасности необходимо помнить детям и их родителям в период летних каникул? На эти и другие вопросы ответят: Елена Савельева, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области; Араик Петросян, заместитель главного врача по хирургии Детской городской клинической больницы № 9 г. Екатеринбурга; Дмитрий Кузнецов, врио начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции; Алексей Морозов, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы Управления на транспорте МВД России по УрФО за первое полугодие 2024 года. О статистике преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, борьбе с зацеперами, данных, касающихся общественного порядка и безопасности железнодорожных вокзалов и аэропортов УрФО, а также о планах ведомства расскажет начальник Управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению ежегодного фестиваля песни «Знаменка» в Свердловской области. О подготовке к проведению фестиваля, конкурсах, программе спортивных и творческих мероприятий, церемонии открытия «Знаменки», а также о количестве участников расскажут председатель правления Молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, ветеран педагогического отряда «Ассоль» Ксения Ваулина и ветеран педагогического отряда «Астра» Наталия Стенина. Фестиваль пройдет 2-4 августа на берегу реки Пышмы.

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