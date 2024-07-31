31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

31 июля, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXII межрегиональной выставки «Ирбитская ярмарка». Об историческом значении ярмарки, культурной программе, географии и количестве участников, а также о нововведениях и организации «Чайной улицы» расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова и глава города Ирбита Николай Юдин. В этом году ярмарка пройдет с 9 по 11 августа.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная разработкам уральских школьников в рамках Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». О целях и задачах конкурса «Большие вызовы», уникальности разработок уральских школьников и дальнейшем развитии проектов расскажут директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш, заместитель первого проректора УрФУ, руководитель Школы талантов УрФУ Надежда Терлыга, наставник команды-призера Алексей Репкин и участник программы «Передовые производственные технологии» Арсений Блинов.

В 14:20 от здания администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур по старейшим школам Уралмаша № 68 и 72, в которых сейчас идет капитальный ремонт. Объезд объектов проведет первый заместитель главы города Игорь Сутягин.

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