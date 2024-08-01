1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

1 августа, четверг

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург) в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к XI Форуму молодых библиотекарей России в Челябинске. Об образовательной и культурно-познавательной программах, хедлайнерах форума, количестве участников и роли библиотек в жизни современного общества расскажут министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская, председатель молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, идеолог форума Марина Захаренко и российский писатель-фантаст Вадим Панов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с раком легкого в Свердловской области. О статистике выявления заболевания, доступности онкологической медицинской помощи, а также о современных методах диагностики, лечения и реабилитации расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов, заместитель главного врача Свердловского областного онкологического диспансера по лекарственной терапии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области, врач-онколог, химиотерапевт Владислав Петкау, заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Семенова и заведующий отделением торакальной хирургии Свердловского областного онкологического диспансера, врач-онколог Максим Руденко. Всемирный день борьбы с раком легкого отмечается 1 августа.

В 15:00 в ДК железнодорожников состоится торжественное собрание в честь 85-летия со дня образования службы Спецсвязи (Екатеринбург, ул. Свердлова, 35). Фельдъегерей поздравят министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, начальник регионального управления специальной связи по Уральскому региону, генерал-лейтенант спецсвязи Александр Болотов, заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. Они вручат награды и почетные звания фельдъегерям и сотрудникам управления. В 14:30 перед ДК будет организована выставка спецавтомобилей.

В 16:00 в комплексе «Башня Исеть» (ул. Бориса Ельцина, 6, 50 этаж) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Участники встречи заслушают следующие доклады:

– об определении административных границ, особых правилах формирования застройки, фасадных решений, благоустройства общественных пространств и зон торговли в центре Екатеринбурга;

– о плане ревитализации реки Исети;

– о проекте креативного кластера «Стенограффия» в здании бывшего кинотеатра «Салют»;

– о механизмах сохранения городских общественных пространств;

– об уральском роке: музыка как важнейшая часть территориальной идентичности; преобразование феномена в бренд.

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