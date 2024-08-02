2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

2 августа, пятница

В 09:30 в честь Дня ВДВ от площади Труда начнется праздничное шествие до площади Советской Армии к мемориалу «Черный тюльпан», оно пройдет по проезжей части проспекта Ленина и улицы Луначарского. Затем на площади Советской Армии пройдет торжественное мероприятие.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного Международному легкоатлетическому марафону «Европа-Азия», который пройдет 11 августа. Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина и директор серии забегов «Европа-Азия» Андрей Уткин расскажут о подготовке мероприятия, дистанциях и маршруте марафона, новшествах в программе марафона и ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам формирования психологической готовности к материнству, приуроченная ко Всемирной неделе грудного вскармливания, которая пройдет с 1 по 7 августа. О причинах тревоги, связанных с материнством, методах преодоления дородовых страхов и послеродовой депрессии, роли медицинских работников в формировании осознанного родительства, а также о преимуществах грудного вскармливания расскажут главный внештатный специалист по психотерапии Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель и национальный эксперт международной программы «Больница, доброжелательная к ребенку» Татьяна Букина.

В 12:00 в ТРЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87, рядом с филиалом МФЦ «Мои документы») начнет работу выездной пункт «МЕГА Здоровье». В 11:30 состоится пресс-подход с участием заместителя министра здравоохранения Свердловской области Дениса Демидова и главного внештатного специалиста по медицинской профилактике регионального минздрава Александра Харитонова.

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