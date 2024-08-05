5 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

5 августа, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная федеральной социальной кампании «Продвижение безопасности» и аварийности на дорогах в Свердловской области. О статистике и основных факторах аварийности на дорогах Свердловской области, важности соблюдения скоростного режима, целях, задачах и сроках соцкампании «Продвижение безопасности», а также о профилактической работе со взрослыми и детьми расскажут главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов и начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

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