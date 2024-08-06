6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 июля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. О ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, перспективах развития региона во второй половине 2024 года, а также о планах на осеннюю сессию расскажут председатель заксобрания Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (зал администрации города, к. 531) состоится очередное пленарное заседание. В повестке вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга».

В 12:30 от здания администрации города отправятся участники пресс-тура, посвященного открытию движения по транспортной развязке «Бухара-Урал» над дублером Сибирского тракта. Движение откроет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 14:30 в Екатеринбургском зоопарке отметят День слонихи Даши. Сотрудники зоопарка вместе с посетителями на мастер-классе изготовят подарок для Даши. Также у каждого желающего будет возможность проверить свои биологические знания и узнать интересные факты о животных, приняв участие в викторине.

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