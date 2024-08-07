7 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

7 августа, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы Свердловского УФАС в первом полугодии 2024 года. О контроле законодательства в сфере рекламы, госзакупок, результатах рассмотрения жалоб, работе по пресечению картелей и соблюдению процедур социальной догазификации, а также о резонансных делах расскажет начальник Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.

В 11:30 в ТРЦ «Veer Mall» (пр. Космонавтов, 108Д) стартует акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. В 11:30 состоится пресс-подход начальника отдела по связям с общественностью и развития донорства Станции переливания крови ФМБА России в Екатеринбурге Анжелики Соловьевой, донора костного мозга Алексея Палкина и Кристины Демидовой, которая смогла победить рак крови. В 12:00 начнется лекция о донорстве костного мозга. В это же время желающие могут сдать образцы крови для определения уникального генотипа и войти в регистр доноров.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке к отопительному сезону. В Екатеринбурге продолжается подготовка теплосетевого комплекса к отопительному сезону: что показала диагностика тепловых сетей? Какими темпами идут работы по реконструкции магистралей? На эти и другие вопросы ответят: Владимир Гейко, заместитель главы Екатеринбурга; Андрей Шмельков, исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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