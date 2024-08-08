8 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

8 августа, четверг

В 11:00 в Свердловском областном суде продолжится разбирательство по делу Ксении Карелиной, гражданки России и США, арестованной по обвинению в госизмене. Суд приступит к прениям сторон. Заседание будет закрытым для СМИ.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам приемной кампании в уральских вузах. Уральские вузы подводят итоги приемной кампании: какие направления подготовки оказались наиболее востребованы среди абитуриентов? Как специалисты оценивают уровень подготовки будущих студентов? Увеличились ли в этом году проходные баллы? На эти и другие вопросы ответят: Елена Авраменко, заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета; Наталья Елохина, начальник отдела по работе с абитуриентами Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации; Олег Гензель, начальник управления профориентации довузовского образования и набора студентов Уральского государственного горного университета; Виталий Куимов, руководитель аппарата приемной комиссии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге. О новой площадке фестиваля, тематических зонах, количестве участников и гостей, необычных ландшафтных проектах, а также о дальнейших планах по озеленению и реконструкции набережной Городского пруда расскажут заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева, председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова и директор фестиваля «Атмофест» Юлия Сорокина. Международный фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» пройдет с 16 по 25 августа.

В 14:00 на площадке «Синара Центра» состоится брифинг, посвященный празднованию Дня строителя в Екатеринбурге. Спикерами выступят: и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов; заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов; президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Вопросы к обсуждению: о ситуации в строительном комплексе Свердловской области и Екатеринбурга по итогам первого полугодия, а также приоритетные планы; об оценке застройщиками текущей ситуации на строительном рынке; о праздновании Дня строителя в Историческом сквере 10 августа.

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