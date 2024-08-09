9 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

9 августа, пятница

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная поиску пропавших людей в Свердловской области. Участники пресс-конференции: – региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Илья Лукинских – основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, координатор детских поисков Станислав Казаков – детский психиатр, заведующая филиалом «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова Спикеры расскажут о статистике пропавших детей и взрослых в регионе за первое полугодие 2024 года, местах, где чаще всего пропадают люди, методах обнаружения, правилах безопасного пребывания в лесу в период грибного сезона, а также рекомендациях родителям о том, как не дать ребенку потеряться.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с киберпреступностью на Урале. О количестве и видах кибератак на уральские предприятия и банки, суммах ущерба, расширенном списке признаков сомнительных банковских операций, методах распознавания дипфейков, а также о портрете киберпреступников и способах защиты от них расскажут начальник отдела управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко и специалист по искусственному интеллекту Азиз Султанов.

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