12 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

12 августа, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску нового потока «Школы фермера» в Свердловской области. О программе обучения нового потока, практической реализации проектов «Школы фермера» и поддержке выпускников, а также о развитии АПК в регионе расскажут первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов, директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова, проректор по общим и организационным вопросам УрГАУ Надежда Юрченко и выпускница четвертого потока Александра Павлюкова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля фортепианного искусства Green Royal Fest в Екатеринбурге. О возобновлении фестиваля, программе этого года, участниках и хедлайнерах, количестве слушателей и значимости мероприятия для культурной жизни региона расскажут и.o. министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Цвиль и российский пианист, победитель международного конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2018» Иван Бессонов.

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