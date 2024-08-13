13 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

13 августа, вторник

В 09:45 состоится визит журналистов из Монголии на завод «Уралхиммаш» (Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33). Гости посетят музей и производственный цех предприятия. Это мероприятие станет частью программы автопробега, посвященного 85-летию победы советско-монгольских войск над японскими захватчиками у реки Халхин-Гол. После посещения завода журналисты отправятся на пешую экскурсию по Екатеринбургу. Автопробег, организованный по маршруту Москва – Сумбэр (Монголия), включает посещение главных достопримечательностей России и ведущих предприятий различных отраслей промышленности.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур на стадион «Калининец», где 15 августа начнется чемпионат России по легкой атлетике. Начальник Управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина, директор спортивного комплекса Владимир Нагибин и президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов расскажут, как стадион подготовлен для соревнований, какими будут церемония открытия и программа соревнований.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вступлению в силу с 1 сентября нового порядка оказания первой помощи. О новых правилах оказания первой помощи, обновленном списке обязательных средств в аптечке автомобилиста, а также о порядке оказания медицинской помощи при несчастных случаях на производстве расскажут главный внештатный специалист по первой помощи в УрФО, заместитель главного врача Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Людмила Рогожина, начальник пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко и главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная показу фильмов – призеров кинофестиваля о правах человека «Сталкер» в Екатеринбурге. О количестве и географии участников, программе, культурной и социальной значимости фестиваля, а также о тематике работ призеров расскажут и.o. министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Гильдии кинорежиссеров России, продюсер фестиваля «Сталкер» Игорь Степанов, и.о. председателя Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков, сценарист и кинорежиссер Юсуп Разыков и киновед Алексей Беззубиков.

В 18:00 в Доме офицеров ЦВО (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) состоится пресс-подход, посвященный презентации документального фильма «Батальон Урал» о жизни бойцов в зоне проведения специальной военной операции. О главных замыслах фильма, сложностях съемочного процесса в ходе боевых действий, участии волонтеров и родственников бойцов СВО в создании кинокартины расскажут уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, заместитель начальника департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрий Числов и руководитель центра специальной подготовки «Каскад», автор фильма Дмитрий Норкин. Фильм снят на основе реальных событий. После пресс-подхода состоится показ документального фильма «Батальон Урал».

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