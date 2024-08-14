14 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

14 августа, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Дня города.О подготовке к празднику, программе мероприятий, площадках, хедлайнерах и творческих коллективах, а также о подготовке к финалу конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, режиссер праздничной программы Александр Кондратенко и генеральный продюсер конкурса «Мисс Екатеринбург» Вера Белоус.

В 12:00 начнется пресс-тур по площадке фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» (сбор под Макаровским мостом, рядом с рестораном «Большой Грузинский»). О концепции фестиваля в этом году, проектах садов, которые создаются на площадке, программе мероприятия и задачах его проведения расскажут: заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, председатель комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова и партнер-соорганизатор «Атмофеста» Юлия Сорокина.

В 13:00 на Ново-Свердловской ТЭЦ начнется пресс-тур: специалисты станции расскажут, как проходит капитальный ремонт паровой турбины в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Комментарии дадут: Юрий Багаев, технический директор Ново-Свердловской ТЭЦ (о подготовке станции к зиме); Иван Русанов – заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Ново-Свердловской ТЭЦ (о значимости ремонтов турбин, этапности, для чего это нужно); Денис Пашинский, прораб по ремонту турбин (о деталях проводимых работ, например, на конкретном узле).

В 14:00 министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов примет участие в зарыблении Ново-Мариинского водохранилища. Мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов пройдет в пос. Ледянка городского округа Ревда (56.697339, 59.869291). Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 12:15.

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