15 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

15 августа, четверг

В 11:00 в селе Новоалексеевском (ул. 8 Марта, 41) состоится пресс-тур в мастерскую, где создается памятник уральскому юристу Вениамину Яковлеву. Авторы проекта расскажут о концепции проекта и особенностях его создания.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная двухлетним итогам проекта «Азбука здоровья» по профилактике избыточного веса у детей в Свердловской области. О ходе и результатах проекта, количестве участников, причинах детского ожирения, правилах и культуре питания школьников расскажут главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель проекта «Азбука здоровья» Елена Ануфриева, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям минздрава Елена Савельева, главный педиатр Свердловской области, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям минздрава Любовь Малямова и генеральный директор Центра семейной медицины Диляра Медведская.

В 13:00 в Музее наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18) начнется пресс-показ выставки «ИНЫЕ. Коллекция аутсайдер арт Владимира Гаврилова». В экспозиции будет представлено более 120 предметов живописи, графики, скульптуры и фотоколлажей российских и западных авторов художественного примитива: Александра Белых, Андрея Вавилова, Марты Грюненвальдт, Владимира Зороастрова, Натальи Каспирович, Розмари Кожи, Тони Конвея, Галины Корзиной, Павла Леонова, Александра Лобанова, Марии Маломашиной, Кати Медведевой, Мишель Неджар, Марилены Пелози, Алевтины Пыжовой, Мехрдада Рашиди, Андре Робийяра, Василия Романенкова, Екатерины Скворцовой, Галины Филипьевой, Игоря Царева, Андрея Цымбала. Кураторы выставки: Андрей Бобрихин, заведующий отделом наивного искусства; Елена Тимошенко, старший научный сотрудник отдела наивного искусства.

В 14:15 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправятся участники пресс-тура, в ходе которого глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет после реконструкции здание структурного подразделения культурного центра «Стрела» (ул. Соликамская, 4). Здесь обновлены инженерные сети, заменены окна, отреставрированы сцены и помещения для репетиционной работы.

В 14:30 в Свердловском областном суде (3 этаж, зал № 4А) огласят приговор Ксении Карелиной, обвиняемой в государственной измене.

В 21:00 в Екатеринбурге на стадионе «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48) в рамках чемпионата России по легкой атлетике пройдет торжественная церемония, посвященная 100-летию спортивной отрасли Свердловской области, а также Дню физкультурника. Гостей церемонии ждут шоу-программа (начнется в 20:00), выступление артистов, работа фан-зоны и многое другое.

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