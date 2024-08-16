16 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

16 августа, пятница

В 10:00 в Екатеринбургском зоопарке состоится открытие-презентация обновленного комплекса летних вольер для обезьян. Мероприятие посетит глава города Алексей Орлов. Новые помещения оснащены автоматическими системами очистки и подведения питьевой воды, подогреваемыми полами, а их дизайн воспроизводит естественную среду обитания животных.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию регионального отделения Гуманитарного добровольческого корпуса в Екатеринбурге. О направлениях деятельности корпуса, его миссии и старте проекта в Екатеринбурге расскажут заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, председатель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, руководитель регионального отделения Гуманитарного добровольческого корпуса в Екатеринбурге Евгений Шамаев, руководитель регионального отделения Гуманитарного добровольческого корпуса в Тюмени Галина Исабаева и руководитель гуманитарной миссии в ЛДНР Дмитрий Подчувалов.

В 12:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» на набережной Исети за Макаровским мостом (ул. Гражданская). На набережной высажено 183 дерева, более 2 тысяч кустарников и около 6 тысяч других многолетних растений. Часть из них екатеринбуржцы увидят впервые.



Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube