19 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

19 августа, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской области. О нововведениях и программе этого года, количестве зрителей, запланированных площадках и кинопроекте «Сделано на Урале» расскажут и.о. заместителя министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов и директор центра досуга «Родина» в Серове Михаил Страхов.

В 15:00 начнется пресс-церемония, посвященная проведению российско-китайской Летней оркестровой академии (чайный дом «Анкира», ул. Энгельса 17). Солисты из Китая привезут в Екатеринбург эрху – двухструннюю скрипку, чжунжуань – струнный щипковый инструмент оркестров народной музыки и китайского театра и сяо – бамбуковую флейту – один из старейших в мире музыкальных инструментов. Участники церемонии: министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина; министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин; представитель Генерального консульства КНР в Екатеринбурге; директор Свердловской филармонии Александр Колотурский; солисты из Китая – Чжан Иньюэ (эрху), Дай Ици (чжунжуань) и Чжоу Бо (сяо). Чайную церемонию проведет исполнительный директор ЧД «Анкира» чайный мастер Михаил Гвоздевич.

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