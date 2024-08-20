20 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

20 августа, вторник

В 09:50 состоится пресс-конференция, посвященная Международной неделе моды UF Lав в Екатеринбурге (креативный кластер «Домна», ул. Вайнера, 16). Обо всех мероприятиях Международной недели моды UF Lав и ее участниках расскажут: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, PR-директор бренда одежды Тoomatch (ЕКБ) Лидия Новикова, основательница бренда Yulia Skalatskaya (ЕКБ) Юлия Скалатская, основательница бренда GooRoo (МСК) Елена Козловская, основательница бренда Arunaz (Казахстан) Назым Карпикова, создательница бренда T.Efremova & Irra (Беларусь) Татьяна Ефремова, авторы брендов MaxHosa Africa и Urban Zulu (ЮАР), представитель компании MyArts International (ЮАР).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам взыскания штрафов с водителей в Свердловской области. О наиболее частых нарушениях ПДД, количестве штрафов, выписанных в 2024 году, процедуре взыскания, аресте автомобилей, а также о том, что грозит неплательщикам, расскажут начальник отдела центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области Сергей Кобяков и начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по Свердловской области Наира Гевондян.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в первом полугодии 2024 года. Об основных результатах работы управления за полгода, контрольно-надзорной деятельности, выявленных нарушениях, ситуации с качеством животноводческой продукции, а также о статистике инфекционных заболеваний животных в регионе расскажут руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко, заместители руководителя управления Евгения Косарева и Татьяна Патрушева.

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