21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

21 августа, среда

В 10:00 начнется пресс-тур на площадку котельной «Южная» – источник тепла и ГВС для Чкаловского района Екатеринбурга (ул. Монтерская, 3, сбор у проходной завода РТИ в 09:45). В мероприятии примут участие руководитель Центральных котельных Свердловского филиала «Т Плюс» Михаил Тиунцов, начальник района котельной «Южная» Андрей Лозовский, заместитель начальника управления ЖКХ по управлению коммунальной инфраструктурой Екатеринбурга Дмитрий Барашкин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации закона о «дачной амнистии» в Свердловской области. О количестве свердловчан, воспользовавшихся «дачной амнистией», возможностях программы, необходимых документах для регистрации недвижимости в упрощенном порядке расскажут начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко и председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная готовности уральских школьников и студентов к профессиональной деятельности. О роли родителей в выборе будущей профессии школьника, проблеме формирования профессиональной мотивации у студентов, итогах работы консультационной службы УрГПУ, а также о разработке и содержании нового учебного пособия по технологии для уральских школьников расскажут ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, и.о. вице-президента Российской академии образования, академик РАО, доктор психологических наук Виктор Басюк, вице-президент по издательской деятельности группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам реализации проекта устранения цифрового неравенства на Урале за 10 лет. Об основных итогах проекта на Урале, подключении социально значимых объектов к интернету, а также о реализации нацпроекта «Цифровая экономика России» расскажут помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков, директор Шахматовской средней общеобразовательной школы Чебаркульского муниципального района Валентина Пяткова и сотрудник Речелгинской библиотеки, староста деревни Речелги Пышминского городского округа Мария Чернова.

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