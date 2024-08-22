22 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

22 августа, четверг

В 09:00 стартует конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучшая швея» (Екатеринбург, пер. Красный, д. 3). В состязании примут участие 15 швей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Каменска-Уральского и Первоуральска. Откроет конкурс заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. В 11:00 в рамках конкурса пройдут профориентационный мастер-класс по тематике конкурса для школьников, а также обучающий семинар на тему «Новации в заключении договоров о целевом обучении» для собственников, руководителей и специалистов кадровых служб предприятий легкой промышленности.

В 10:30 на площадке колледжа им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 28) начнется городской молодежный фестиваль «ЭтноУрал». В его рамках пройдут: панельная сессия «В единстве народов – сила России», «ЭтноКВИЗ» (интеллектуальная игра в формате квиза, где будут вопросы о традициях разных народов, проживающих на территории Свердловской области), мастер-класс по национальным танцам, тренинг «Общение на равных», лекция «Формирование общероссийской гражданской идентичности, профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде». Также на фестивале состоится досугово-образовательное событие «Вечерка», где молодежь познакомится с песнями, танцами, играми и народными забавами казаков. В завершение фестиваля пройдет флешмоб, приуроченный ко Дню государственного флага Российской Федерации в актовом зале колледжа.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике квартирных краж и автоугонов в регионе, а также мерам защиты имущества. О статистике квартирных краж и автоугонов в регионе за первое полугодие 2024 года, популярных моделях машин у автоугонщиков, а также о современных и эффективных мерах защиты жилья расскажут начальник отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Крыжановский и оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Александр Гулемин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению культурных мероприятий и реализации социальных проектов для людей старшего поколения в Свердловской области. О повышении качества жизни старшего поколения, мерах социальной поддержки, развитии служб гериатрической помощи, программах переобучения работающих пенсионеров, а также о праздничных мероприятиях в Екатеринбурге расскажут министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Малявина и директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова.

В 14:00 на территории сквера Дружбы народов в Орджоникидзевском районе (пересечение улицы Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов) состоится открытие 30-метрового флагштока с флагом России. Участие в мероприятии примет глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube