23 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

23 августа, пятница

В 09:00 на полигоне «Свердловский» состоится торжественное открытие соревнований спецназа «Вызов», в которых примут участие подразделения специального назначения Минобороны РФ, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ГУФСИН, а также спортивно-патриотических клубов.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вакцинации населения против гриппа в Свердловской области.О темпах и прогнозах распространениях вирусных инфекций в регионе, профилактике заболеваемости среди детей и взрослых, а также об эффективности существующих вакцин расскажет главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В 12:00 в бизнес-центре «Континент» (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная старту международного книжного фестиваля «Красная строка». О программе и участниках фестиваля, площадках проведения, приглашенных писателях, сотрудничестве с иностранными авторами, а также о привлечении молодежи к книжной культуре расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фестиваля «Красная строка» Евгений Горенбург, почетный консул ЮАР в Екатеринбурге Сергей Мазуркевич, директор библиотечного центра «Екатеринбург», организатор ежегодной издательской премии «Книга года» Алена Вугельман, специалист китайской группы распространения книг «Синьхуа» Бенджамин Лай и военный историк из Сианя Вань Лунг.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту БЕТСИТИ Чемпионата России по футзалу среди мужских команд клубов Суперлиги сезона 2024/25. О формате второго сезона обновленной суперлиги, участниках, подготовке к турниру, а также о популяризации футзала в России расскажут президент Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига» Григорий Иванов, исполнительный директор АПМФК «Суперлига» Иван Шабанов, медиадиректор АПМФК «Суперлига» Валерий Чумаченко и лидер клуба «Синара» и сборной России Валерий Демин. 33-й Чемпионат России по футзалу (суперлига) пройдет с 30 августа 2024 года по июнь 2025 года.

В 14:30 в Екатеринбурге, в лектории «Свеча» (ул. Горького, 4) состоится презентация книги «Сто лет побед»: хроника ярких событий свердловского спорта». В мероприятии примут участие: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт; вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, председатель Совета ветеранов спорта Свердловской области Юрий Крюченков; председатель Гильдии спортивных журналистов Свердловской области Алексей Курош; один из авторов и редактор книги Владимир Васильев; заместитель директора ИПЦ УрФУ, директор издательства Уральского университета Алексей Подчиненов.

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