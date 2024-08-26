26 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

26 августа, понедельник

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 5 этаж, зал № 8А) состоится первое заседание по делу об убийстве Далера Бобиева. На скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную реализации программы «Профессионалитет» в Свердловской области. Уральские техникумы и колледжи завершают приемную кампанию: какова востребованность рабочих специальностей среди абитуриентов? Какие специалисты сегодня нужны предприятиям? Каков уровень подготовки выпускников? На эти и другие вопросы ответит начальник отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Елена Коваленко. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном Rutube-канале «Интерфакса».

В 11:00 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (I путь) состоится открытие прибывшей в Екатеринбург выставки передвижного музея «Поезд Победы». Это иммерсивная инсталляция, размещенная в составе поезда из семи вагонов. Ожидается, что участие в открытии примут представители регионального правительства и общественных организаций.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике заболеваний и сохранению здоровья школьников перед началом учебного года. О сохранении физического и психического здоровья школьников, рекомендациях при утомляемости и эмоциональном напряжении, профилактике нарушений зрения и осанки, а также о важности своевременной подготовки ребенка к школе расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области, главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова и руководитель центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светлана Татарева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам летнего сезона в креативном кластере «На Заводе» и программе закрытия фестиваля в Сысерти. О проведении костюмированного «Хорошествия», итогах пятого сезона фестиваля на заводе Турчаниновых-Соломирских, а также о планах по развитию туристической привлекательности Сысерти расскажут директор Агентства развития Сысерти, сооснователь кластера «На Заводе» Ян Кожан, сооснователь кластера «На Заводе», креативный директор фестиваля «Лето на Заводе» Илья Орлов-Бунин, продюсер событийной программы фестиваля Артем Белоусов и режиссер костюмированного шествия Антон Бутаков. Пятый фестиваль «Лето на Заводе» в Сысерти завершится 1 сентября.

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